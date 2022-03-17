Эндокринолог рассказала, чем полезна спаржа

Врач-эндокринолог Оксана Михалёва рассказала, что спаржа богата пищевыми волокнами и белком. По словам эксперта овощ содержит большое количество важнейших фитонутриентов, которые можно разделить на пять групп. Помимо витаминов, в спарже есть сапонины, биофлавоноиды, минералы и серосодержащие соединения. Все эти элементы способствуют укреплению иммунитета, сообщают «Известия».

Сапонины — это крупные молекулы, которые оказывают выраженное действие против атеросклероза: они снижают общий холестерин. Обладают противоопухолевыми и противогрибковыми эффектами, — отметила Михалёва.

По её словам биофлавоноиды обладают антиоксидантными, противораковыми и противодиабетическими свойствами, а также снижают уровень холестерина. Серосодержащие соединения метантиол и метионал обладают противоатеросклеротическим и противораковым действием, подчеркнула эндокринолог.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что для восстановления после перенесённого коронавируса в лёгкой форме россиянам следует взять отпуск, чтобы дать организму отдых. При этом эксперт посоветовал переболевшим COVID-19 совершать умеренные прогулки на свежем воздухе. Он отметил, что тем, кто переболел вирусом в более тяжёлой форме, поможет медикаментозная терапия.