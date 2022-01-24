Эндокринолог перечислила болезни, вызывающие хроническую усталость

Эндокринолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать хроническая усталость. Это признаки банального переутомления от недостатка сна и постоянного стресса, приводят слова специалиста «Известия».

В таком случае врач посоветовала найти время на отдых, например, уйти в небольшой отпуск и посмотреть на своё самочувствие после отдыха.

Помогут восьмичасовой сон, полноценное и сбалансированное питание, посильная физическая активность, например прогулка перед сном, — добавила медик.

Однако в отдельных случаев причинами хронической усталости могут стать не сбой режима, а болезни. Это могут быть гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы, железодефицитная анемия; надпочечниковая недостаточность, туберкулёз, ВИЧ-инфекция, депрессия и даже онкология.

Если усталость не проходит даже после того, как вы наладили режим и отдохнули, лучше обратиться к специалисту — для начала к терапевту или эндокринологу. <...> Специалист сможет составить полную картину вашего состояния: выявит дополнительные симптомы, оценит внешние проявления (цвет кожи, слизистых, участки гиперпигментации или выпадения волос), измерит показатели давления и многое другое, — посоветовала Садовская.

Так, 18% пациентов, которые лечатся от депрессии, на самом деле страдают от гипотиреоза. Доктор назначит необходимые анализы, как правило, это общий анализ крови, анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон, гормон щитовидной железы) и исследование уровня ферритина в крови, отметила специалист.

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