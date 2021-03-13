Эндокринолог назвала условие похудения с помощью специй

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Все способы похудения работают только в том случае, если человек снижает калорийность своего рациона. Способ снижения веса с помощью специй — не исключение. Об этом рассказала Доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Олеся Гурова.

Она пояснила, что сами по себе специи не сжигают жировые клетки и не способствуют похудению. Острые специи и вовсе возбуждают аппетит, поэтому их присутствие в блюдах может привести к перееданию.

Но, если при добавлении тех или иных специй снижается калорийность питания, то при таком питании можно похудеть, — сказала эндокринолог телеканалу «Звезда».

Ранее NEWS.ru писал, что спортивный диетолог и нутрициолог Зинаида Руденко развеяла миф о том, что избавиться от лишнего веса можно, выпивая по утрам воду с лимоном. Она пояснила, что этот способ может навредить тем, у кого есть проблемы с кислотностью. Человек на диете с утра голоден, у него уже выделяется желудочный сок, и вода с лимоном только увеличивает кислотность, повреждая стенки желудка и кишечника.