Эндокринолог назвала пять вредных свойств хлеба

https://static.news.ru/photo/545b8ee6-78fc-11eb-9234-96000091f725_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Хлеб — один из самых популярных продуктов питания в мире. В РФ у него особое значение, ему посвятили много пословиц и поговорок, а аппетитный каравай — одно из лучших лакомств для молодожёнов, согласно древнерусской традиции. Но чрезмерное увлечение мучным с «неправильным» составом грозит негативным влиянием на здоровье, считает врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. Она перечислила пять главных вредных свойств хлеба.

Во-первых, эксперт уверена, что использование белой муки высшего сорта совсем не гарантирует пользу данного продукта. Скорее наоборот — этот сорт в ходе технологической обработки теряет пищевые волокна и другие полезные для человеческого организма вещества, передаёт Пятый канал.

Во-вторых, глютен. В настоящее время на планете много различных убеждений насчёт его употребления в пищу. Филиппова заявила, что полностью исключить растительный белок нужно только гражданам с непереносимостью этого вещества. Медик отмечает, что если существуют подозрения по поводу неусвоения глютена, необходимо сначала пройти полное обследование и убедиться в своей правоте, а потом придерживаться специальной диеты. Кроме того, эндокринолог обращает внимание на химический состав хлеба: усилители вкуса, ароматизаторы и красители не принесут пользы внутренним органам.

К четвёртому и пятому вредным свойства мучного она отнесла дрожжи, а также условия хранения и срок годности. В первом случае речь идёт о тех же консервантах, кислотах и других добавках. Во втором — чем выше сорт муки, тем меньше срок годности. Условия хранения часто нарушаются в торговых точках, поэтому эндокринолог советует потребителям тщательно проверять срок годности и условия хранения каждого конкретного продукта.

Кроме того, считается, что витамины, которые содержатся в сырых овощах, при приготовлении могут разрушаться. Это действительно так, но есть и исключения, рассказала терапевт и диетолог Екатерина Бурляева. В качестве примера она привела витамин С, содержащийся в большом количестве в сырой капусте. При тепловой обработке он разрушается, однако в сыром состоянии капуста может вызвать вздутие живота. В приготовленном виде вероятность такого эффекта ниже. Это связано со структурой пищевых волокон, которые входят в состав капусты, пояснила медик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фрукты и ягоды обладают рядом полезных свойств, но в определённых случаях они могут, наоборот, навредить организму. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.