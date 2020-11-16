Эндокринолог назвала первые симптомы диабета

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Увеличение массы тела и постоянная жажда являются первыми симптомами развития диабета второго типа. Об этом сообщила врач-эндокринолог Татьяна Маркова.

По словам эксперта, о развитии заболевания также могут сигнализировать молочница и плохая заживляемость ран.

Фактор для женщин, у мужчин реже — это рецидивирующая молочница. Рецидивирующий кандидоз, как правило, сопровождает сахарный диабет, — цитирует Маркову радиостанция «Говорит Москва».

Она добавила, что при развитии диабета первого типа масса тела, напротив, начинает снижаться. Это заболевание характерно для более молодых людей и сопровождается запахом ацетона изо рта.

Эндокринолог посоветовала следить за образом жизни и питанием, а при малейшем подозрении на болезнь обращаться к специалисту.

Ранее стало известно, что регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришла международная группа учёных, исследовавшая рацион людей, которого те придерживались долгие годы. Специалисты Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета изучили данные о диете 8545 граждан, собранные с 1991 по 2009 год. Результаты исследования они обнародовали в журнале British Journal of Nutrition.

Выяснилось, что более 38 граммов яиц в день увеличивает риск диабета примерно на 25%. У тех, кто ежедневно употреблял более 50 граммов (примерно столько весит одно яйцо), риск заболевания возрастал на 60%. При этом, как отметили учёные, среди женщин показатель был выше, чем среди мужчин.

По мнению авторов исследования, вероятность развития диабета возрастает пропорционально объёму потребления яиц. Однако, как признали авторы доклада, точный механизм воздействия продукта на организм пока не установлен, его ещё предстоит выявить, писал NEWS.ru.