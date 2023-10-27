Эндокринолог назвала основные симптомы гипотиреоза Эндокринолог Деревянко: симптомами гипотиреоза являются отеки, апатия и слабость

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На развитие гипотиреоза указывают такие симптомы, как утомляемость, отеки и апатия, заявила NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Ольга Деревянко. Она пояснила, что гипотиреоз — это состояние, при котором гормонов щитовидной железы в крови очень мало.

По словам медика, подверженность заболеванию увеличивается с возрастом, однако бывают случаи, когда его диагностируют молодым людям и даже младенцам. Деревянко уточнила, что есть такое понятие, как врожденный гипотиреоз.

Это настолько социально-значимое заболевание, что проводится скрининг: у всех новорожденных берут кровь из пяточки, в том числе и на врожденный гипотиреоз. Потому что это опасное состояние, которое будет не допускать роста и развития ребенка, — объяснила она.

Из жалоб, если говорить уже про взрослых людей, — это слабость, утомляемость, отеки, склонность к запорам, отметила эндокринолог. При этом состоянии все обменные процессы в организме замедляются, поэтому человек набирает в весе, склонен к депрессии и апатии, добавила она.

Мы будем откровенны: это достаточно неспецифичные жалобы, и многие люди имеют эти симптомы в течение длительного времени. И мне хочется сказать, что это не только у женщин бывает гипотиреоз. Действительно, чаще встречается у женщин, но бывает и у мужчин, — предупредила Деревянко.

Она рекомендовала в случае такого резкого изменения в самочувствии сразу обратиться к медикам и начать обследование. Достаточно одного анализа крови на ТТГ, который покажет, нормально ли функционирует щитовидная железа.

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Ранее врач-эндокринолог Юлия Катхурия рассказала, что гипотиреоз входит в пятерку наиболее распространенных эндокринных заболеваний, которыми страдают россияне среднего возраста. Среди других недугов — преддиабет, эндемический зоб, тиреотоксикоз и узловые образования в щитовидной железе.