Эндокринолог назвал продукты с высоким содержанием витамина Е
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:29, 05 октября 2021
Полезные овощиФото: Randy Fath/unsplash.com
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Недостаток витамина Е в организме можно восполнить несколькими способами: либо с помощью специальных лекарств, либо потребляя продукты с высоким содержанием токоферола. Врач-эндокринолог Владислав Бондаренко посоветовал чаще употреблять в пищу фрукты, овощи и нерафинированные растительные масла. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Для этого регулярно нужно употреблять в пищу такие овощи, как картофель, морковь, шпинат, свёкла, тыква и капуста, — пояснил Бондаренко.
Он отметил, что суточной нормой витамина Е для взрослого человека является 10–15 миллиграммов. Особенно богаты полезным микроэлементом ягоды облепихи, черешни, рябины и калины. Также он посоветовал есть орехи, семечки и болгарский перец. При этом он подчеркнул, что принимать витамин Е в виде аптечных препаратов стоит исключительно по рекомендации врача, так как передозировка токоферолом может вызвать аллергическую реакцию.
Ранее эндокринолог заявил, что витамин Е помогает снизить негативный эффект от никотина и сигаретного дыма, поэтому курильщикам особенно важно следить за уровнем токоферола в организме.