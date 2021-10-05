Эндокринолог назвал продукты с высоким содержанием витамина Е

Недостаток витамина Е в организме можно восполнить несколькими способами: либо с помощью специальных лекарств, либо потребляя продукты с высоким содержанием токоферола. Врач-эндокринолог Владислав Бондаренко посоветовал чаще употреблять в пищу фрукты, овощи и нерафинированные растительные масла. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Для этого регулярно нужно употреблять в пищу такие овощи, как картофель, морковь, шпинат, свёкла, тыква и капуста, — пояснил Бондаренко.

Он отметил, что суточной нормой витамина Е для взрослого человека является 10–15 миллиграммов. Особенно богаты полезным микроэлементом ягоды облепихи, черешни, рябины и калины. Также он посоветовал есть орехи, семечки и болгарский перец. При этом он подчеркнул, что принимать витамин Е в виде аптечных препаратов стоит исключительно по рекомендации врача, так как передозировка токоферолом может вызвать аллергическую реакцию.

Ранее эндокринолог заявил, что витамин Е помогает снизить негативный эффект от никотина и сигаретного дыма, поэтому курильщикам особенно важно следить за уровнем токоферола в организме.