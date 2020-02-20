https://static.news.ru/photo/eceb813e-5463-11ea-ab2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Непереносимость глютена — не единственная причина, по которой стоит отказаться от традиции есть блины в Масленицу, начинающуюся 24 февраля, предупредила кандидат медицинских наук Елена Мамонтова.

Повышенная калорийность этого блюда создаёт дополнительную нагрузку на внутренние органы, поэтому блины тяжело переносятся страдающими острыми или хроническими панкреатитом, холециститом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Естественно, для страдающих ожирением они также вредны, рассказала эндокринолог в интервью «Аргументам и фактам».

Кроме того, блины и блинчики обладают высоким гликемическим индексом, о чём нужно помнить людям с диабетом. Однако при отсутствии вышеуказанных проблем, традиционное масленичное блюдо в разумных количествах будет полезно организму за счёт высокого содержания минералов, витаминов группы В, фолиевой и никотиновой кислот.

Как писал NEWS.ru ранее, заведующая Московской городской клинической больницей № 52, эндокринолог Татьяна Маркова заявила, что более трети россиян имеют проблемы с избыточным весом. Специалист отметила, что последствия ожирения могут привести к преждевременной смерти.