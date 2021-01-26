Елена Малышева рассказала об опасности родниковой воды

Употребление родниковой воды опасно из-за возможного наличия в ней возбудителей инфекций. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.
Вера в родниковую воду просто страшная. Это вода, в которую писают и какают все животные, — заметила она во время передачи «Жить здорово!» на Первом канале.
Доктор добавила, что родниковая вода опасна в подавляющем большинстве случаев. Малышева пообщалась с матерью ребёнка, у которого началась диарея. Женщина решила дать малышу родниковой воды, однако эксперт осудила её за это. Ведущая заверила, что это может только ухудшить его состояние.
Ранее Елена Малышева рассказала о смертельной опасности, которая грозит любителям купания в проруби. По её словам, купание в ледяной воде не только не имеет отношения к великому таинству Крещения, но и является чрезвычайно опасным для здоровья занятием. В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. В этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма. Кардиологи постоянно видят людей, которые поступают с тяжелейшими аритмиями после таких погружений. Врач отметила, что некоторые случаи купания заканчиваются летальным исходом. Однако ведущая уверена, что в 2021 году желающих нырнуть в ледяную прорубь будет меньше, так как люди боятся коронавируса, писал NEWS.ru.
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