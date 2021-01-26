Елена Малышева рассказала об опасности родниковой воды

https://static.news.ru/photo/155a8b0e-5fe1-11eb-96b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Употребление родниковой воды опасно из-за возможного наличия в ней возбудителей инфекций. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.

Вера в родниковую воду просто страшная. Это вода, в которую писают и какают все животные, — заметила она во время передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

Доктор добавила, что родниковая вода опасна в подавляющем большинстве случаев. Малышева пообщалась с матерью ребёнка, у которого началась диарея. Женщина решила дать малышу родниковой воды, однако эксперт осудила её за это. Ведущая заверила, что это может только ухудшить его состояние.

Родниковая вода заражена гепатитом А, дизентерией, дифтерией, кишечной палочкой, — подчеркнула эксперт.

Ранее Елена Малышева рассказала о смертельной опасности, которая грозит любителям купания в проруби. По её словам, купание в ледяной воде не только не имеет отношения к великому таинству Крещения, но и является чрезвычайно опасным для здоровья занятием. В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. В этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма. Кардиологи постоянно видят людей, которые поступают с тяжелейшими аритмиями после таких погружений. Врач отметила, что некоторые случаи купания заканчиваются летальным исходом. Однако ведущая уверена, что в 2021 году желающих нырнуть в ледяную прорубь будет меньше, так как люди боятся коронавируса, писал NEWS.ru.