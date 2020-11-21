Врач рассказал, стоит ли покупать электрический респиратор в пандемию

https://static.news.ru/photo/eed14ba6-2d15-11eb-9672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Сегодня на просторах Интернета можно найти предложения приобрести электрический респиратор с фильтром из активированного угля. В таких масках есть вентиляция, которая работает от встроенной батареи. Однако защититься от коронавируса электрический респиратор всё-таки не поможет, заявил в разговоре с NEWS.ru член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Напротив, такая маска может увеличить вероятность заражения COVID-19. Существует вероятность, что вирусы будут задерживаться в угольном фильтре и он станет для них инкубатором. Кроме того, до конца не ясно, каким образом обрабатывать электронное устройство после носки. Ещё одна проблема заключается в том, что система вентиляции в респираторе увеличивает поток воздуха, который вдыхает человек. Это может быть чревато тем, что он «получит» больше частиц вируса, поясняет Кондрахин.

Снизить вероятность заражения помогут только средства, которые рекомендованы к использованию Роспотребнадзором. Речь идёт о респираторах FFP2, FFP3, N95 и медицинских масках, — заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-инфекционист Валерий Безносенко предупредил об опасности ношения беззащитных масок. Они сделаны из лёгкого материала, который почти не ощущается на лице и не служит препятствием для циркуляции воздуха.