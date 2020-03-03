https://static.news.ru/photo/10d8ed6a-5cc6-11ea-a0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Hu Huhu/Xinhua/Global Look Press

Заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова сообщила, что при использовании вакцины в качестве профилактики можно получить обратный эффект. По мнению эксперта, прививка может вызвать болезнь, а не предупредить её возникновение.

Существуют научные статьи, в которых есть информация по поводу антителозависимого усиления инфекции в отношении SARS. Поэтому опасения оправданны. Я считаю, более оптимальной и безопасной будет вакцина рекомбинантная, разработанная с помощью генной инженерии, — говорит Карпова.

Другой специалист, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, отмечает, что если правильно разработать вакцину, то она может учесть наличие синдрома антителозависимого усиления инфекции.

По состоянию на 2 марта 2020 года, коронавирус унёс жизни 3044 человек. Более 89 тысяч были заражены, а 45 тысячам удалось выздороветь.

NEWS.ru писал ранее, что первый заболевший коронавирусом в Москве получает угрозы в Интернете.