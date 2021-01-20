Эксперты считают, что вводить маски с респираторами в России не стоит

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Обязательное ношение масок с респираторами FFP2 не нужно вводить в России, не смотря на их эффективность. Об этом сообщили эксперты.

Ранее сообщалось, что власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2. Они поплотнее обычных медицинских масок и лучше отфильтровывают.

Российские эксперты считают, что в магазинах, транспорте и других общественных местах вполне достаточно и обычных гигиенических масок, пишет РИА Новости.

Давайте будем исходить из соотношения цена-эффект. Для магазинов и транспорта вполне достаточно обычной гигиенической маски. Потому что с масками FFP несопоставимо выше цена, чем необходимость достигаемого ими результата, — сообщил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в свою очередь, отметил, что респираторы FFP2 относятся к среднему классу, эффективность которого — в районе 90-95%. По его словам, эффект был бы, если бы маски носились каждый день непрерывно, а не по нескольку часов.

При этом Вознесенский отметил, что если респиратор оборудован клапанным механизмом, он на выдыхании может какую-то часть вируса выпускать.

Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с редакцией NEWS.ru назвала преимущества респираторов перед масками.