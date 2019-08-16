https://static.news.ru/photo/f01b4dd4-c008-11e9-85a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росконтроль составил рейтинг сливок с массовой долей жира 20%. Эксперты выборочно проверили образцы семи брендов, и часть продукции тесты не прошла.

Специалисты подчеркнули, что все проверенные образцы оказались безопасны по микробиологическим показателям. В сливках не найдено ни растительных жиров, ни стабилизаторов, сказано в отчёте экспертов . Однако ни один из участников теста не смог удовлетворить экспертов достаточным объёмом кальция, хотя ближе всего к стандарту оказались сливки марки «Ашан».

При этом сливки «Большая кружка» попали в перечень товаров с замечаниями из-за того, что консистенция оказалась жидкой и неоднородной, а вкус и запах слабовыраженными. Марки «Домик в деревне» и «О’Кей» и вовсе занесены в чёрный список Росконтроля из-за выявленного в их составе сухого молока, не указанного в маркировке.

Лидером рейтинга по совокупности всех показателей стали сливки «Свитлогорье». Также к покупке специалистами Росконтроля рекомендованы образцы «Простоквашино», «Ашан» и «Авида».

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