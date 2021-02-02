Эксперты рассказали, почему дети лучше переносят коронавирус

https://static.news.ru/photo/2e7566f8-6537-11eb-aa4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты рассказали, почему дети переносят коронавирус лучше, чем взрослые. Как заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов, наибольшее число случаев заражения встречается у пациентов от семи лет и старше.

После перенесённого заражения у 30% детей наблюдаются постковидные неврологические осложнения. Нарушения в работе ЦНС из-за COVID-19 наиболее часто проявляются в снижении концентрации, ухудшении памяти, появлении головных болей, проблем со сном. Также есть урологические проблемы.

Тем не менее, всё равно установлено, что ребята лучше переносят заражение. Заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган выдвинул пять версий, почему так происходит.

Во-первых, у детей иммунный ответ на инфекцию ниже, чем у взрослых. У них реже проявляются последствия цитокинового шторма, когда иммунитет начинает уничтожать сам себя и клетки организма. Во-вторых, малыши и школьники чаще «подхватывают» другие заболевания, у которых с коронавирусом происходит «борьба за власть». Именно они и помогают ребятам перенести заражение легче.

Кроме того, не исключен вариант, что в дыхательных путях у детей меньше белка, который и служит «пропуском» инфекции в организм, а также у подрастающего поколения благодаря прививкам живыми вакцинами (например, от полиомиелита) лучше действует общая неспецифическая защита организма от любых вражеских агентов.

В качестве финальной теории медик отметил, что у детей более крепкие и здоровые кровеносные сосуды, нежели у взрослых. Благодаря этому ощутимо снижается риск тяжелых осложнений, передаёт KP.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что после вакцинации от коронавируса человек может почувствовать слабость и ломоту, кроме того, у него может повыситься температура тела. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн пояснил, что это вызвано реакцией организма на вирусный белок и ничего страшного в этом нет.