https://static.news.ru/photo/5b157adc-c893-11e9-8843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты Роскачества предупредили об опасности покупки продуктов питания у уличных торговцев. Приобретение еды в несанкционированных местах торговли несёт потенциальную опасность для здоровья.

Продукты могут быть заражены дизентерией, сальмонеллёзом, быть источником ботулизма ещё на этапе приготовления. Это может быть связано с нарушением рецепта, с особенностями продукции животного или растительного происхождения, пишет «Парламентская газета».

Эксперты особо отметили, что фермеры не имеют специального образования, поэтому могут просто не обладать нужными для приготовления качественного и безопасного продукта знаниями. Наиболее опасны мясные, рыбные, молочные продукты, а также соленья и грибы. Проблемы могут возникнуть и из-за упаковочной тары, которая может не соответствовать условиям хранения продукта или же просто не быть герметичной.

Не стоит покупать продукты в подземных переходах, у остановок, с машин, в стихийных местах торговли. У продавцов нет медкнижек и документов на продукцию.

Ранее News.ru сообщал, что домашние консервы из грибов могут быть опасными для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре по Московской области. В таких продуктах при недостатке кислорода развиваются споры, выделяющие ботулотоксин.