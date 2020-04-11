Эксперты рассказали об эффективности хлоргексидина при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/cde0883a-7bb8-11ea-8435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты оценили эффективность антисептика «Хлоргексидин» в профилактике коронавируса. Раствор предназначен для защиты от бактерий, он эффективен против грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, дрожжей, аэробных и анаэробных бактерий.

Как дезинфектор рук и поверхностей хлоргексидин абсолютно неэффективен. Лучше всего для обработки подойдёт антисептик на основе спирта. Не рекомендует при пандемии коронавируса хлоргексидин и ВОЗ, сообщает «АиФ».

Мало того, препарат пересушит кожу рук, а вещества, входящие в его состав, не способны бороться с коронавирусом. ВОЗ называет лучшими антисептиками в этом случае этанол и изопропиловый спирт. И хлоргексидин может дать эффект только в сочетании со спиртами. Но в этом случае концентрация спирта в растворе должна быть не менее 70%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что антисептик, защищающий от коронавируса, можно приготовить в домашних условиях. Об этом сообщает МЧС России со ссылкой на рекомендации ВОЗ.