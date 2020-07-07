https://static.news.ru/photo/1c3013fc-c051-11ea-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи и эксперты рассказали о способах спасения от жары. По их словам, в жаркую погоду необходимо взять с собой бутылочку с водой, влажные салфетки, а также избегать физических нагрузок.

Сейчас у нас в принципе достаточно ровная такая сухая погода. Да, она жаркая, но, прежде всего, при жаре надо соблюдать осторожность при нахождении на солнце, — цитирует РИА Новости заместителя генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава России Нану Погосову.

Она также подчеркнула необходимость дозированных прогулок под солнцем. По мнению Погосовой, лучше всего для этого подойдут утренние и вечерние часы. Избегать нагрузок в жаркую погоду она рекомендует всем вне зависимости от пола, возраста и хронических заболеваний.

Помимо этого, эксперт порекомендовала следить за водным режимом и не допускать обезвоживания организма.

Устройте себе дома оазис. Закрывайте жалюзи, ставни или просто темные шторы, чаще проветривайте. Однако избегайте сквозняков, — заявила главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ по ЦФО Екатерина Иванова.

NEWS.ru писал ранее, что врач-терапевт и семейный доктор Татьяна Романенко рассказала об идеальной температуре кондиционера в жару.