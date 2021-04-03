Эксперты рассказали о смертельной опасности чая

https://static.news.ru/photo/e12680b0-955d-11eb-81d4-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты из турецкой газеты Cumhuriyet назвали опасные для жизни последствия от употребления горячего чая. Они отметили, что согласно исследованиям, регулярное употребление чересчур горячего напитка повышает риск развития рака пищевода.

Так, специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал отметил, что рак пищевода — одно из опаснейших онкологических заболеваний. Если вовремя не начать лечение или же не заняться профилактикой, то такая форма рака может привести к смерти человека. По его словам, рак пищевода является шестой по счёту причиной смерти людей в мире.

Это серьёзное заболевание. У него есть генетическая основа, но также возможны триггерные факторы, — пояснил специалист.

Он уточнил, что во многих странах у людей выявляют рак пищевода именно из-за того, что они пьют очень много горячего чая и других напитков. Горячим чай считается, если его температура превышает 65 градусов. Кроме того, риск развития этой болезни сильно увеличивается, если человек курит и употребляет алкоголь.

Если курильщик пьёт горячий чай в большом количестве, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь — то в пять раз, — пояснил профессор.

Он советует любителям горячего чая при заваривании напитка подождать три-четыре минуты и только после этого пить. Также он отметил, что чай считается горячим, если кружку с ним невозможно взять в руки. При этом следует употреблять не более трёх-четырёх чашек чая в день.

Ранее NEWS.ru писал, что чрезмерное употребление апельсинов может привести к возникновению рака кожи. К такому выводу пришли специалисты из Университета Индианы в США.