https://static.news.ru/photo/32c397ba-211e-11ea-a46a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Консервированный зелёный горошек является отличным средством для снижения риска инфарктов и инсультов. При этом есть его можно в неограниченных количествах.

Такое мнение озвучили эксперты программы «Естественный отбор» на телеканале ТВЦ . В частности, горошек из банки — а, вернее, содержащиеся в продукте полезные вещества — снижает риск переломов, поддерживает здоровье сосудов.

Содержащиеся в горошке магний и ваннадий нормализуют давление, отметила врач-терапевт высшей категории Марина Астафьева. А калий и натрий, которые содержатся в продукте в уникальной пропорции 5:1 способствуют выведению жидкости из организма. Консервированный зелёный горошек эксперты признали полноценным продуктом питания, отметив, что рассол, в котором он хранится, можно и даже нужно пить. При стерилизации горошек отдаёт в рассол часть полезных веществ, в частности, витамина С, который так необходим организму.

Единственное, о чём предупредили эксперты — не стоит покупать горошек, как и любые другие консервы, с рук. Неизвестно, в каких условиях их закатывали, и всегда есть риск возникновения ботулизма.

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