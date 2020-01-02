Специалисты назвали масло какао вкусным суперфудом, который можно не только применять внутрь, но и использовать в качестве косметического средства.
Как
Кроме того, суперфуд содержит сильнодействующие антиоксидантные соединения — флавоноиды и жирные кислоты, защищающие иммунную и сердечно-сосудистую системы организма.
Если добавлять масло какао в блюда, то благодаря его сливочному вкусу снизится потребность в сладком. А при нанесении его на кожу оно снимает воспаление, увлажняет и питает.
Ранее медики назвали важные продукты для профилактики заболеваний сердца. В список попали квашеная капуста, чеснок, гранат, кунжут и куркума, писал NEWS.ru.
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