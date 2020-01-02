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Специалисты назвали масло какао вкусным суперфудом, который можно не только применять внутрь, но и использовать в качестве косметического средства.

Как пишет Health News, умеренное потребление масла какао поможет снизить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Одна столовая ложка этого продукта содержит 14 граммов полезного жира, в том числе омега-3 и омега-6, а также фитостеролы, которые снижают уровень вредного холестерина ЛПНП в крови.

Кроме того, суперфуд содержит сильнодействующие антиоксидантные соединения — флавоноиды и жирные кислоты, защищающие иммунную и сердечно-сосудистую системы организма.

Если добавлять масло какао в блюда, то благодаря его сливочному вкусу снизится потребность в сладком. А при нанесении его на кожу оно снимает воспаление, увлажняет и питает.

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