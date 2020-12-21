Эксперты рассказали о пользе картофеля для здоровья

https://static.news.ru/photo/1fc0d04a-42d0-11eb-8e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Картофель содержит крахмал, однако это не делает его вредным для здоровья. Наоборот, этот овощ способен помочь при ряде проблем, просто не стоит им злоупотреблять и есть в минимально обработанном виде.

По словам экспортов, картошка может похвастаться отличным питательным составом.

Он содержит больше калия, чем бананы, и столько же витамина С, как лайм. Кроме того, содержит другие важные минералы, включая цинк, железо, магний, кальций, фосфор, — уточнили специалисты.

Картофель стоит включать в рацион по целому ряду причин. Так, он помогает бороться воспалением за счёт высокого уровня витамина C и избавляться от свободных радикалов.

Этот овощ не содержит жиров, натрия и холестерина, зато обладает веществами антоцианами, которые снижают риск сердечных заболеваний. Калий же оказывает влияние на снижение кровяного давления благодаря расслаблению кровеносных сосудов и улучшает кровообращение.

Также картофель способен уменьшить риск развития болезни Альцгеймера, успокоить нервы и настроить человека на позитивный лад. Всё благодаря альфа-липоевой кислоте и триптофану.

Кроме того, за счёт клетчатки картошка предотвращает запоры, а минералы и кальций в ней укрепляют кости.

Согласно ряду исследований, употребление картофельного сока помогает облегчать напряжение, которые возникает у некоторых женщин при ПМС. По мнению учёных, этот положительный эффект во многом связан с триптофаном, передаёт Food News.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователь WeChat назвал вредные вещества, которые содержатся в картофеле и способны навредить организму.