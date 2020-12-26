Эксперты рассказали о неожиданном симптоме рака печени

https://static.news.ru/photo/89cf4772-483f-11eb-82c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О развитии рака печени может свидетельствовать бледный цвет кала. Об этом сообщили британские журналисты со ссылкой на памятку от благотворительной организации по борьбе с онкологическими заболеваниями имени Дугласа Макмиллана.

Симптомами развития рака печени могут быть боли в правой части живота, слабость, тошнота, потеря аппетита, жёлтый оттенок белков глаз или кожи и не только. По словам специалистов, основными факторами риска развития указанного типа онкологического заболевания являются злоупотребление спиртными напитками, избыточный вес, диабет и генетическая предрасположенность.

Перечисленные симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, тем не менее обратиться к врачу необходимо, — цитируют документ журналисты таблоида Daily Express.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников опроверг распространённые мифы о вреде кофе и рассказал о пользе напитка.

По его словам, исследования показали, что кофе является целебным и полезным напитком, предотвращающим рак печени и уменьшающим количество инфарктов у сердечников. Кроме того, кофе не влияет на кровяное давление, если это привычный для человека напиток, а также не становится причиной мерцательной аритмии.