Эксперты рассказали о лучшей одежде для защиты от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d70574be-7e58-11ea-b98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские эксперты по тканям и микробиологи рассказали журналистам, какая одежда лучше всего защищает от коронавирусной инфекции нового типа.

Так, заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Ирина Рыбаулина отметила: плотность материала напрямую влияет на способность ткани задерживать частицы вируса. Плотный материал менее пористый, а значит — менее проницаемый.

По словам Рыбаулиной, в период пандемии не подходят вещи из трикотажа. А вот одежда из габардина, твида, сатина или атласа подходит, так как обладает высоким уровнем плотности. Кроме того, она заявила, что стоит обращать внимание на шероховатость и однородность ткани — эти параметры тоже влияют на способность материала «останавливать» вирус.

Микробиологи, в свою очередь, советуют выбирать одежду без элементов декора. В противном случае стоит тщательно обрабатывать их антисептиком. Дело в том, что на нержавеющей стали и на пластике вирус может оставаться до четырёх суток.

Также учёные рекомендуют в период пандемии чаще мыть волосы, ведь бактерии способны к ним цепляться. Как заявил доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев, попадание загрязнённого волоса в глаз или в рот может вызвать заражение.

Поэтому при выходе на улицу лучше собирать их в хвост или закалывать. Однако прямых доказательств того, что вирус может перейти с волос на руки, а потом на слизистую, пока нет, — цитируют доцента «Известия».

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