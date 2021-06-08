Эксперты рассказали, каких Е-добавок в продуктах лучше избегать

https://static.news.ru/photo/a22f3420-c801-11eb-a1b7-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: uvlekatelnoye.ru

Опасные Е-добавки, которые стоит избегать в пище, могут содержаться в маргарине, кондитерских изделиях, сухих завтраках и паштетах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Эксперты советуют исключить из рациона продукты, в которых содержатся Е230 (бинефил) и Е214 (этилпарабен).

По словам диетологов, Е-добавки представляют собой вещества, которые используются в приготовлении пищи для увеличения её срока годности, нейтрализации окисления, достижения нужной консистенции и вкуса. Они делятся на большое количество групп, в том числе — пищевые красители, эмульгаторы, консерванты, стабилизаторы, антиоксиданты, усилители вкуса и аромата, антибиотики и другие.

Также добавки делят на условно-безвредные, условно-опасные и опасные. Именно к последним относятся Е230 (бифенил), который используют при изготовлении мороженого, маргарина и кондитерских изделий, а также Е214 (этилпарабен), который добавляют при приготовлении мясных продуктов, паштетов, сыров, сухих завтраков.

Также, по словам экспертов, к опасным относятся добавки Е103, Е105, Е111, Е121. Часть из них запрещена в России.

Ранее Росстат назвал продукты, которые подорожали в мае больше всего.