https://static.news.ru/photo/6605b476-69e6-11ea-8c1b-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Pixabay

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в мире многие начальники отправили своих офисных сотрудников на удалённую работу. Для большинства людей, привыкших трудиться в коллективе, новый график может стать проблемой. Эксперты рассказали, как можно снизить стресс, работая из дома.

Неприятные впечатления от «удалёнки» могут появиться по нескольким причинам. Во-первых, отвлекающие факторы в виде социальных сетей или членов семьи. Также человека может выбить из колеи отсутствие структуры работы, к которой он привык в офисе. Кроме того, дома сотрудник оказывается вне своего привычного будничного круга общения, из-за чего может появиться ощущение изолированности.

Эксперты советуют составить чёткое расписание, благодаря которому можно будет не отвлекаться на посторонние дела. Сначала стоит отдать предпочтение наиболее сложным задачам, решение которых в дальнейшем избавит от напряжения и беспокойства. Также нельзя забывать о качественном отдыхе. С друзьями и коллегами можно поддерживать связь онлайн или по телефону, передаёт журнал «Профиль».

Как ранее писал NEWS.ru, аналитик Юрий Мельников рассказал, что россияне, перешедшие на дистанционный режим работы, могут тратить на оплату электроэнергии на 200 рублей больше, чем офисные сотрудники.