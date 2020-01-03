Немецкий федеральный институт оценки рисков объяснил, как на самом деле правильно заваривать чай. В первую очередь необходимо следовать инструкциям производителей: пометки есть на упаковке.
Эксперты предупреждают, что даже в самом дорогом напитке могут быть крайне опасные микробы, потому что чай является натуральным продуктом. В худшем случае чай может содержать даже сальмонеллу. Поэтому чай надо заваривать кипятком и оставлять минут на пять,
Не стоит пить чай, который настаивался в течение нескольких часов. Пользы такой напиток не принесёт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тем, кто собирается отправиться на прогулку в новогоднюю ночь, эксперт по безопасности Бек Ибрагимбеков советует одеваться теплее и пить чай с имбирём и мёдом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен