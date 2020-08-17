Эксперты рассказали, чем опасны одноразовые медицинские маски

https://static.news.ru/photo/200f6b64-e115-11ea-802f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Портсмутского университета в Великобритании заявили, что одноразовые медицинские маски опасны для здоровья и экологии.

После использования люди выбрасывают маски в обычный мусор, что может нести огромную угрозу экологии. Учёные пояснили, что одноразовые маски делают из пластиковых материалов. Они разлагаются в земле долгое время. Кроме того, животные могут принимать в пищу частички выброшенных масок, которые содержат пластик, сообщает Lenta.ru.

Помимо угрозы экологии, маски могут нанести вред здоровью человека. Вирус сохраняется на защитном средстве до семи дней. Сборщики мусора собирают маски и могут быть заражены через них вирусом.

Они отметили, что по всему миру используется около миллиарда медицинских масок ежемесячно.

Исследователи порекомендовали использовать многоразовые маски, желательно со специальным фильтром. Они напомнили, что существуют не только одноразовые фильтры, но и с долгосрочным использованием. Маски нужно стирать по рекомендациям в инструкции.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из США дали совет, как стерилизовать медицинские маски. Специалисты Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне рекомендуют обрабатывать маски в электрических бытовых мультиварках в течение 50 минут. Они подчеркнули, что такой способ эффективнее, чем излучение ультрафиолета.