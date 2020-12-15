Эксперт рассказал, чем грозят тяжёлые формы коронавируса

https://static.news.ru/photo/0198ca44-3f7b-11eb-a05f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын рассказал, какие последствия вызывают тяжёлые формы коронавируса.

По его словам, к сожалению, в таких случаях происходят необратимые изменения.

Тяжёлые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению лёгких, лёгочной ткани, — уточнил он в эфире «России 1».

Лисицын пояснил, что у пожилых людей регенерация лёгочной ткани развита достаточно слабо, поэтому фиброз лёгочной ткани после коронавируса является необратимым процессом.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предупредил, что коронавирусная инфекция приводит к нарушениям в обмене и синтезе гемоглобина, а также к нарушению свёртываемости крови.

В свою очередь американские исследователи из Йельского университета обнаружили у заражённых коронавирусом пациентов особенность в работе иммунной системы, которая влияет на тяжесть течения заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.