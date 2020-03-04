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Специалисты предупреждают о преждевременном цветении растений из-за аномально тёплой погоды. В 2020 году аллергики стали обращаться за медицинской помощью уже в середине февраля. Об этом сообщила газета «Известия».

В нынешнем сезоне цветение началось раньше, чем это фиксировалось на протяжении 20–25 последних лет <...> В середине февраля наблюдался очень мощный занос пыльцы ветром с южных и юго-западных направлений. Основная масса пыльцы, которая была зарегистрирована, приходилась на ночные часы — это как раз и говорит о ее происхождении, — привели слова ведущего научного сотрудника биологического факультета МГУ имени Ломоносова, палинолога Елены Северовой в газете.

Раньше срока зацвели орешник и ольха, а в марте ожидается цветение берёзы, отмечают специалисты.

Елена Серова отметила, что обычно орешник и ольха цветут не более двух недель, но из-за дождя или холодной погоды цветение может продлиться и на более долгий срок.

Две-три недели назад в столичные больницы начали идти люди с аллергией. Их много. Ольха выпускает свою пыльцу, даже когда еще лежит снег. У пациентов начинается насморк, чешутся глаза, есть слезотечение, кашель. Сейчас пыльцу смывает дождь, но если выглянет солнце, аллергикам станет заметно хуже, — процитировали завлабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаила Костинова «Известия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что аллергикам советуют избегать мест с растениями, вызывающими аллергическую реакцию, а также чаще мыться и стирать одежду.