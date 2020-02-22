https://static.news.ru/photo/1fb2a692-5527-11ea-bf58-fa163e074e61_660.jpg Фото: katetsib /pixabay.com

Специалисты немецкого журнала о фитнесе Fit for Fun назвали пять продуктов, которые помогут справиться со стрессом, хронической усталостью и тревожностью. Об этом сообщил портал «МедикФорум».

Эксперты выяснили, что в борьбе со стрессом организму помогут продукты, содержащие: группу витаминов B, калий, железо, магний, а также антиоксиданты и омега-3.

Это, в первую очередь, овсянка, которая стимулирует выработку серотонина.Также будет полезно употребление орехов. Орехи помогут наладить мозговую активность. А ещё они содержат большое количество магния.

Орехи — одни из лучших борцов со стрессом, поскольку обеспечивают нас особенно большим количеством магния. Минерал подавляет передачу возбуждения на нервы, вызывающие напряжение, и успокаивает нервную систему, — привёл слова экспертов портал.

Кроме того, полезными в борьбе со стрессом и переутомлением будут бананы, тёмный шоколад и жирная рыба. Отмечается, что рыбу нужно употреблять не реже одного раза в неделю.

Ранее NEWS.ru писал о том, что диетологи назвали овощи, которые помогут ускорить метаболизм после 40 лет.