Фото: Foto Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Данных о том, что коронавирус передаётся человеку от домашних животных, нет. Об этом заявила министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер.

Руководствуясь научными сведениями, можно утверждать, что этого пока не случилось,цитирует её ТАСС.

По словам Клёкнер, учёные пока не доказали, что человек может заразиться от животного коронавирусом. Но изучение этого вопроса продолжается.

Как писал NEWS.ru, эксперты пришли к выводу, что коронавирус передаётся от человека животному. Первый такой случай был выявлен в Гонконге. Отмечается, что собака одного из пациентов с коронавирусом стала объектом пристального внимания экспертов из Гонконгского университета и Городского университета Гонконга после того, как у неё обнаружились слабые симптомы заражения.

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