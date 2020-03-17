https://static.news.ru/photo/238791e4-6867-11ea-bfe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Данных о том, что коронавирус передаётся человеку от домашних животных, нет. Об этом заявила министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер.

Руководствуясь научными сведениями, можно утверждать, что этого пока не случилось, — цитирует её ТАСС.

По словам Клёкнер, учёные пока не доказали, что человек может заразиться от животного коронавирусом. Но изучение этого вопроса продолжается.

Как писал NEWS.ru, эксперты пришли к выводу, что коронавирус передаётся от человека животному. Первый такой случай был выявлен в Гонконге. Отмечается, что собака одного из пациентов с коронавирусом стала объектом пристального внимания экспертов из Гонконгского университета и Городского университета Гонконга после того, как у неё обнаружились слабые симптомы заражения.