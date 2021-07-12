Эксперты оценили риск проникновения в РФ неизвестной лихорадки из Индии

Риска распространения неизвестной вирусной лихорадки из Индии на территории России практически нет, поскольку штат Уттар-Прадеш, где были зафиксированы случаи смерти от таинственного заболевания, не имеет границ с РФ. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре, который внимательно следит за ситуацией.

Уттар-Прадеш — штат на севере Индии. Общие границы с Российской Федерацией отсутствуют, — пояснили в ведомстве.

Также там рассказали, что в настоящее время мероприятия по санитарной охране территории РФ позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии.

Риск распространения предполагаемой болезни на территории России практически отсутствует, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что для Индии свойственны инфекционные заболевания с явлениями лихорадки и обезвоживания. Причиной могут стать болезни, передаваемые комарами: лихорадка денге, чикунгунья, японский энцефалит, малярия.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш за неделю умерли 68 человек от неизвестного заболевания. Недуг сопровождается высокой температурой и сильным обезвоживанием. Он очень похож по симптомам на лихорадку денге, но возбудителя в телах умерших не обнаружили. Из 68 умерших 40 были детьми.