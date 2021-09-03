Вирусологи объяснили рост заболеваемости в Европе на фоне вакцинации

Вакцинация более 70% населения не спасает Европу от роста заразившихся коронавирусом. Эксперты, опрошенные РБК, считают, что виноват в этом «дельта»-штамм.

Вирус SARS-CoV-2, как газ, занимает весь предложенный ему объём. Инфекция захватывает те группы людей, которые раньше были в меньшей опасности, — заявил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он добавил, что индийский штамм может заражать детей и подростков, которые были невосприимчивы к уханьскому варианту вируса. Для этой группы нет даже вакцины. Отсюда и рост заболеваемости.

С ним согласен профессор вирусологии Александр Чепурнов. По словам эксперта, из-за мутаций «дельта»-штамм стал не только хуже распознаваться некоторыми антителами, но и плотнее подходить к рецептору ACE2, который является точкой проникновения в клетку для коронавирусов.

Ранее учёные из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании установили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось ранее. Если пациент страдает коронавирусом больше нескольких недель, вирус может мутировать, приведя к возникновению новых штаммов. Именно это, по оценке учёных, произошло с «альфа»-вариантом, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, не избавившегося от инфекции.