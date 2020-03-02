Уханьский коронавирус на данный момент изучен недостаточно, лекарств от него нет. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, в большинстве своём единодушны: изоляция, на сегодняшний день является единственной эффективной мерой в борьбе с распространением болезни. Однако в среде экспертов нет единой точки зрения на введение карантина в школах: считается, что дети не подвержены заболеванию вирусом COVID-19.

На пресс-конференции в Москве 2 марта заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин обратил внимание на то, что смертность от нового коронавируса выше, чем смертность от гриппа. При гриппе она составляет 0,1%, при COVID-19 — от 0,5 до 2%. Поскольку эффективного лекарства на текущий момент нет, уповать можно только на иммунные силы организма каждого заболевшего. Всё, что можно сделать в данной ситуации в планетарном масштабе, это снизить риск заражения за счёт уменьшения контактов между людьми. Базыкин напомнил: вспышка SARS (атипичной пневмонии) в своё время была купирована жёсткими мерами изоляции заболевших.

Надо ли закрывать школы на карантин?

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в конце февраля отметил, что относительно мало случаев заражения детей, а смертельных исходов в возрастной когорте 0-9 лет от COVID-19 пока не зафиксировано. Тем не менее, во многих странах школы закрываются на карантин.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Франция стала четвёртой по счёту европейской страной, где число случаев заболеваний коронавирусом составило на начало марта превысило 100 человек. В связи с этим в девяти коммунах Франции закрылись школы и учебные заведения. Срок карантина — со 2 по 14 марта.

В Японии премьер-министр страны Синдзо Абэ ещё 27 февраля на совещании правительства призвал закрыть все школы до начала апреля. В стране Восходящего солнца к тому моменту было зафиксировано 210 случаев заражения и 4 летальных исхода.

Pu Xiaoxu/Xinhua/Global Look Press

Временно, с 1 марта и на неопределенный срок, закрываются школы и детские сады Объединенных Арабских Эмиратов, заявил 29 февраля министр образования страны Хусейн аль-Хамади. Число заболевших в ОАЭ составляет 19 человек.

На территории Азербайджана, непосредственно у российских границ, предприняты неотложные меры для предотвращения распространения COVID-19. В том числе, решено приостановить учёбу в детских садах, школах и вузах. Мера вводится с 3 марта и продлится до 9 марта 2020 года. В течение этого периода в указанных учебных заведениях будут продолжены лечебно-профилактические мероприятия и дезинфекция помещений. Как отмечают местные жители, делается в большей степени из-за желания родителей защитить детей; вспышки болезни как таковой нет.

В московских школах с марта ввели утреннюю проверку температуры (так называемые утренние фильтры); отменили занятия в бассейнах и массовые мероприятия. Приказ был подписан главой департамента образования Москвы. Цель мероприятий, как следует из документа, не допустить распространения гриппа и ОРВИ, хотя многие родители трактуют эти меры как профилактику распространения COVID-19.

В середине февраля Роспотребнадзоре сообщал, что в России в общей сложности на карантин по гриппу и ОРВИ были закрыты около 4 900 школ, 280 садиков и 63 колледжа.

Донат Сорокин/ТАСС

Базыкин убеждён, что у многих взрослых и практически у всех детей заражение новым коронавирусом может проходить как без симптомов, так и без существенных последствий. Хотя эксперт в целом за меры изоляции людских потоков, такая мера, как карантин в школах, для него не вполне очевидна: дети почти не подвержены коронавирусу и, возможно, не могут быть его переносчиками. Однако не все эксперты в этом вопросе солидарны с Базыкиным.

Прекращение взаимодействия в детских коллективах — очень логичная и очень правильная мера. Отмечу, что именно изоляция стала ключом к успеху в победе над эпидемией в самом Китае. Распространение инфекции идёт сейчас в других регионах, но не в Китае. Уверена, что любое разделение потоков людей в этой ситуации можно считать правильным. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

Статистика летальных исходов от COVID-19

Подавляющее большинство подтверждённых случаев заболевания считаются лёгкими. Их проявления сводятся к симптомам обычной простуды, говорится в отчёте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, выдержки из которого публикует издание The Scientist.

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Смертность в возрастной группе до 50 лет составляет 0,2-0,4%. Из общего числа зафиксированных случаев 14% были классифицированы как «тяжёлые» и включали пневмонию и одышку. Ещё 5% расценивались врачами как «критические случаи»: при них развивалась дыхательная недостаточность, септический шок (тяжёлое состояние организма, причиной которого становилось заражение крови — сепсис) или полиорганная недостаточность (одновременное или последовательное нарушение функции сразу нескольких органов в организме). Правда, как отмечают специалисты, все цифры относительно уханьского коронавируса не вполне достоверны: многие лёгкие случаи могут протекать бессимптомно и оставаться не диагностированными.

Тем не менее, точно известно, что наиболее подвержены тяжёлым формам COVID-19 пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Среди умерших от коронавируса менее 1% людей, которые считались здоровыми до заражения. Уровень смертности среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями составил 10,5%; ещё 7,3% умерших были больны сахарным диабетом и около 6% — страдали хроническими респираторными заболеваниями, гипертонией или раком. Среди тех, чей возраст составляет 80+, смертность от коронавируса составила 14,8%.

Любовь Ерофеева напомнила об особой уязвимости беременных женщин, чья лёгочная система в период вынашивания ребёнка не выдерживает нагрузки, связанной с болезнью. С точки зрения эксперта, беременным следует беречь себя, «как хрустальную вазу», и как можно реже куда-то выезжать.