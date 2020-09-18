Эксперты обосновали высокую стоимость российского лекарства от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9ffe6052-fa45-11ea-be26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Специалисты-фармокологи считают, что высокая стоимость российского лекарства от коронавируса «Арепливир», цена которого в аптеках будет превышать 12 тыс. рублей, вполне обоснована и вряд ли могла бы быть меньше.

Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дёшево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении, — считает эксперт Николай Беспалов.

При этом он заявил, что такое препарат, по его мнению, не должен свободно продаваться в аптеках, пишет РИА Новости.

Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать, — отметил специалист.

Гендиректор фармкомпании «Промомед» Андрей Младенцев сообщал, что цена лекарства на розничном рынке не может быть ниже стоимости, по которой это лекарство поставляется в больницы, и это является важным фактором ценообразования.

Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась, — пояснил он.

В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн отмечает, что стоимость лекарства не имеет значения, если его эффективность под сомнением.

Самое важное — эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешёвым. А если оно не работает, то смысла в нём большого нет, кроме коммерческого, — уверяет учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский препарат от коронавируса «Арепливир» производства компании «Промомед» будет стоить в аптеках больше МРОТ — от 12 320 рублей.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко негативно отнёсся к сообщениям о стоимости препарата «Арепливир» от COVID-19. По его мнению, производитель объявил цену, не обозначив ключевые характеристике лекарства, в качестве маркетингового хода.