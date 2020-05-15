Эксперты обнаружили в пельменях кишечную палочку

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Специалисты Роскачества исследовали качество пельменей семи торговых марок и обнаружили во всех образцах кишечную палочку.

Отмечается, что продукция этих торговых марок была уже один раз исследована Роскачеством, однако во время первого тестирования в них были обнаружены антибиотики и микроорганизмы, поэтому пельмени было решено повторно протестировать позже.

В прошлом году из семи исследованных торговых марок рейтинг Роскачества был обнулён только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов. В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование, — привели сообщение Роскачества в ТАСС.

Кроме того, в одном из образцов помимо кишечной палочки была обнаружена сальмонелла. Также в двух образцах было обнаружено не соответствующее заявленному количество белка — по факту его было меньше, чем указано на упаковке.

В Роскачестве порекомендовали отваривать пельмени не менее десяти минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество обнаружило в творожной массе с изюмом плесень и кишечную палочку. У одного из образцов было выявлено повышенное содержание свинца. Всего было изучено 19 самых популярных торговых марок этой продукции. Проверку не прошли шесть образцов.