Эксперты назвали растения, заменяющие известное обезболивающее

Имеющий побочные эффекты популярный обезболивающий препарат «Ибупрофен» могут заменить натуральные растения — арника, имбирь, куркума, тимьян и корица, сообщает Pravda.Ru.
Специалисты компании Bioforce USA
Исследования также показали, что обезболивающим эффектом обладает куркумин — активное соединение специи куркумы. Его противовоспалительные свойства помогают улучшить состояние при ревматоидном артрите, послеоперационном воспалении, болезни Крона, язвенном колите, синдроме раздражённого кишечника и язве желудка.
В качестве натурального средства для уменьшения боли врачи рекомендуют применять масло тимьяна. Это растение также известно своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Его активный ингредиент тимол является распространённым ингредиентом в антибактериальных средствах, таких как жидкость для полоскания рта.
Чтобы избавиться от хронической боли, вызванной артритом, ревматизмом, фибромиалгией или другими воспалительными заболеваниями, эксперты советуют пить тёплый чай с корицей. Кроме того, медики рекомендуют обратить внимание на добавки омега-3 с рыбьим жиром. По их словам, они могут снизить потребность в лекарствах пациентам нейрохирургии.
Ранее исследователи Национальной службы здравоохранения Великобритании выявили серьёзные побочные эффекты у «Ибупрофена». По их данным, более чем у одного человека из ста, принимавших это лекарство, наблюдались головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли. В некоторых случаях данный нестероидный противовоспалительный препарат приводил к развитию желудочно-кишечного кровотечения и нарушениям зрения.