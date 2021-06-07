Эксперты назвали растения, заменяющие известное обезболивающее

https://static.news.ru/photo/cbcd9936-c77d-11eb-acfe-96000091f725_660.jpg Фото: R. Bala/blickwinkel/Global Look Press

Имеющий побочные эффекты популярный обезболивающий препарат «Ибупрофен» могут заменить натуральные растения — арника, имбирь, куркума, тимьян и корица, сообщает Pravda.Ru.

Специалисты компании Bioforce USA советуют для облегчения симптомов, связанных с остеоартрозом и ушибами, вместо 5-процентного геля «Ибупрофена» использовать лосьоны на основе арники. Ещё одной альтернативой синтетическим обезболивающим средствам является имбирь. Корневища этого растения обладают мощными противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Кроме того, имбирь эффективен при болевых симптомах, связанных с трудными менструальными циклами, отмечают эксперты.

Исследования также показали, что обезболивающим эффектом обладает куркумин — активное соединение специи куркумы. Его противовоспалительные свойства помогают улучшить состояние при ревматоидном артрите, послеоперационном воспалении, болезни Крона, язвенном колите, синдроме раздражённого кишечника и язве желудка.

В качестве натурального средства для уменьшения боли врачи рекомендуют применять масло тимьяна. Это растение также известно своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Его активный ингредиент тимол является распространённым ингредиентом в антибактериальных средствах, таких как жидкость для полоскания рта.

Чтобы избавиться от хронической боли, вызванной артритом, ревматизмом, фибромиалгией или другими воспалительными заболеваниями, эксперты советуют пить тёплый чай с корицей. Кроме того, медики рекомендуют обратить внимание на добавки омега-3 с рыбьим жиром. По их словам, они могут снизить потребность в лекарствах пациентам нейрохирургии.

Ранее исследователи Национальной службы здравоохранения Великобритании выявили серьёзные побочные эффекты у «Ибупрофена». По их данным, более чем у одного человека из ста, принимавших это лекарство, наблюдались головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли. В некоторых случаях данный нестероидный противовоспалительный препарат приводил к развитию желудочно-кишечного кровотечения и нарушениям зрения.