Ключевыми технологиями в период цифровой трансформации медицины станут 3D-печать, создание интерактивного двойника организма, VR-шлемы и сервисы телемедицины. К таким выводам пришли участники выставки «Здравоохранение-2019» и исследователи из аналитических агентств.
Специалисты Global Market Insights прогнозируют, что уже к 2025 году объём мирового рынка цифровой медицины достигнет $500 млрд. При этом ещё в 2018 году этот показатель составлял $84,4 млрд. По данным аналитиков, венчурные фонды инвестируют в цифровую медицину $15 млрд ежегодно.
Сергей Понамарёв из концерна «Вега», разработавшего нейротренажёр ReviVR,
С помощью специальных пневмоманжет, которые надевают на ноги, человек перемещается по пространству в виртуальной реальности. Мозговая активность, как пояснил эксперт, таким образом стимулируется, а нейронные связи восстанавливаются.
При этом участники выставки отметили, что инновации пока очень медленно доходят до рядовых пациентов. По мнению разработчиков медицинских IT-решений, ситуация осложняется тем, что врачи отвечают за жизнь и здоровье пациентов перед законом, а разработчики IT-новинок такой ответственности за выводы и рекомендации программ не несут.
Ранее профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал NEWS.ru об опасной болезни сердца, которая аналогична бомбе замедленного действия.
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