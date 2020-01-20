https://static.news.ru/photo/430771c2-3b6e-11ea-9d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ключевыми технологиями в период цифровой трансформации медицины станут 3D-печать, создание интерактивного двойника организма, VR-шлемы и сервисы телемедицины. К таким выводам пришли участники выставки «Здравоохранение-2019» и исследователи из аналитических агентств.

Специалисты Global Market Insights прогнозируют, что уже к 2025 году объём мирового рынка цифровой медицины достигнет $500 млрд. При этом ещё в 2018 году этот показатель составлял $84,4 млрд. По данным аналитиков, венчурные фонды инвестируют в цифровую медицину $15 млрд ежегодно.

Сергей Понамарёв из концерна «Вега», разработавшего нейротренажёр ReviVR, рассказал «Профилю», что для нужд цифровой медицины специалисты адаптируют и разные гаджеты. Одним из самых удачных примеров стали шлемы виртуальной реальности (VR), которые нашли применение при процессе реабилитации пациента после потери способности двигаться. По словам Понамарёва, выздоравливающий не концентрируется на утраченных двигательных способностях, а действует так, будто может полностью управлять телом.

С помощью специальных пневмоманжет, которые надевают на ноги, человек перемещается по пространству в виртуальной реальности. Мозговая активность, как пояснил эксперт, таким образом стимулируется, а нейронные связи восстанавливаются.

При этом участники выставки отметили, что инновации пока очень медленно доходят до рядовых пациентов. По мнению разработчиков медицинских IT-решений, ситуация осложняется тем, что врачи отвечают за жизнь и здоровье пациентов перед законом, а разработчики IT-новинок такой ответственности за выводы и рекомендации программ не несут.

Ранее профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал NEWS.ru об опасной болезни сердца, которая аналогична бомбе замедленного действия.