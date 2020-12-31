Эксперты назвали продукты, избавляющие от похмелья

https://static.news.ru/photo/b502ca5c-4d91-11eb-b05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты рассказали, какие продукты помогут быстро устранить похмельный синдром и восстановить организм.

В первую очередь нужно употребить напитки, которые содержат кофеин. Антиоксиданты избавят от усталости и окажут стимулирующий эффект. Также стоит обратить внимание на тёплую воду и чай с имбирём. Как отмечают эксперты, сочетание этих продуктов способно улучшить пищеварение, успокоить желудок и облегчить состояние при тошноте.

После вечеринки будут полезны продукты, богатые витамином C — киви, апельсины и ягоды. Они избавят от таких симптомов похмелья, как упадок сил и головная боль.

По словам специалистов, снять беспокойство поможет чай с ромашкой. Этот напиток поспособствует быстрому засыпанию и даст организму возможность восстановиться после интоксикации.

Также можно поесть творога, который снижает кислотность желудка, избавляет от расстройства, восполняет запас витаминов и минералов, которые были потеряны при обезвоживании, передаёт Times Now.

Как писал NEWS.ru, ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного употребления алкоголя.