Эксперты назвали продукты, избавляющие от похмелья

Специалисты рассказали, какие продукты помогут быстро устранить похмельный синдром и восстановить организм.
В первую очередь нужно употребить напитки, которые содержат кофеин. Антиоксиданты избавят от усталости и окажут стимулирующий эффект. Также стоит обратить внимание на тёплую воду и чай с имбирём. Как отмечают эксперты, сочетание этих продуктов способно улучшить пищеварение, успокоить желудок и облегчить состояние при тошноте.
После вечеринки будут полезны продукты, богатые витамином C — киви, апельсины и ягоды. Они избавят от таких симптомов похмелья, как упадок сил и головная боль.
По словам специалистов, снять беспокойство поможет чай с ромашкой. Этот напиток поспособствует быстрому засыпанию и даст организму возможность восстановиться после интоксикации.
Также можно поесть творога, который снижает кислотность желудка, избавляет от расстройства, восполняет запас витаминов и минералов, которые были потеряны при обезвоживании,
Как писал NEWS.ru, ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного употребления алкоголя.