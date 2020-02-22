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Специалисты по питанию сообщили, что многие продукты ошибочно считаться полезными. На самом деле, они могут нанести вред. Информация опубликована на портале «МедикФорум».

Эксперты прокомментировали, что йогурты, в основном, не очень полезный продукт. Главный вред там несут в себе добавки — консерванты, сахар, красители, улучшители вкуса и прочее. Отмечается, что такой продукт не только не улучшит микрофлору кишечника, но и сильно ей навредит. Также вредна и овсянка, но не традиционного приготовления, а та, которую можно быстро приготовить. Там так же есть различные добавки и сахар. Соки, изготовленные на предприятии, не относятся к полезным из-за того же сахара.

Макароны могут быть полезными, но только если они сделаны из твердых сортов пшеницы, уточняют эксперты. Также не полезен обработанный белый рис, лучше выбирать другие сорта — дикий, бурый, красный и другие.

А самый бесполезный продукт, которым часто злоупотребляют, — это манная крупа. Эксперты отмечают, что манка — совершенно пустая, в ней нет ни витаминов, ни белка, ни других полезных веществ. Специалисты советуют её есть только тем, кто хочет набрать лишний вес. Манная крупа изготовлена из переработанной пшеницы, поэтому в ней много углеводов и крахмала.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты по фитнесу назвали пять продуктов для борьбы со стрессом. Список продуктов возглавила овсянка.