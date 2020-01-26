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Переедание может стать большой проблемой для человека. Эта привычка способна как привести к ухудшению общего состояния здоровья, так и «раскрыть» психологические недуги, в том числе — подсознательное желание «заедать» неудовлетворённые потребности.

Журналисты выяснили у психолога, диетолога и фитнес-тренера, как преодолеть тягу к перееданию.

Указанная привычка, отмечает психолог Анна Никитина, может быть связана с различными маркетинговыми акциями. По её словам, тяжело, конечно, найти 2 кг говядины по цене одного, а вот две шоколадки по стоимости одной встречаются на каждом шагу.

Никитина отмечает: тем, кто следит за своим здоровьем, нельзя попадаться «на удочку» маркетологов. Лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, не забывая при этом следить за потребляемыми калориями.

Преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль заявил, что переедание часто связано с диетами с экстремально низким содержанием жиров. Такой способ питаться приводит к следующему: мозг человека зачастую просто перестаёт сообщать о том, что пищи поступило достаточно.

Диетолог Ирина Бородина рассказала, что объём пустого желудка составляет примерно 500 мл, а полного — около 800–1000 мл. Так как орган имеет способность расширяться, у людей, склонных к перееданию, желудок может увеличиваться ещё больше — до 5 и даже до 10 л.

Эксперты говорят: для того чтобы избежать переедания, необходимо тщательно пережёвывать пищу, употреблять клетчатку, пить зелёный чай или кофе через час после еды. Также нельзя винить себя за переедание, чтобы не вызвать стресс, передаёт издание 74.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, всем известно, что низкоуглеводные и «обезжиренные» диеты считаются эффективными. Но последним трендом являются системы питания, запрещающие есть что-либо на протяжении длительного периода времени. Может показаться, что такая диета «обречена» в культуре, где еда доступна людям круглосуточно, но в соцсетях и специальных приложениях появляется всё больше приверженцев голодания.