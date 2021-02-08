Эксперты назвали лучшие курорты для переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fb4b8b40-6a90-11eb-9386-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Людям, перенесшим коронавирус, лучше всего поможет восстановление на озёрном отдыхе и лечение у моря. Минувший год заставил россиян пересмотреть своё отношение к отдыху, упор делается на оздоровление.

Пляжный отдых теряет свою популярность, ему на смену пришёл отдых на озёрах и у моря. Для того, чтобы совместить приятное с полезным — восстановление и экскурсию — лучше всего ехать в Калининград, считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

У киргизского озера Иссык-Куль — колоссальные перспективы, это тоже подходящий вариант для укрепления и восстановления иммунитета. При открытии границ стоит обратить внимание на Болгарию — там есть и море, и оздоровительная база, — посоветовал эксперт в интервью URA.RU.

Одним из самых интересных в этом плане направлений по-прежнему является Крым. Это круглогодичный отдых, там на данный момент существенно подрос сервис и полуостров является очень перспективным направлением как для отдыха, так и для лечения.

Для переболевших коронавирусом хорошо подойдёт любой российский санаторий с наличием аппаратов для разжижения крови, считает директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина. Большой выбор таких здравниц — в Краснодарском крае и Крыму. На данный момент там низкий сезон и путёвка в санаторий обойдётся гораздо дешевле, чем летом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские туристы после новогодних праздников начали активно бронировать отдых в Крыму на предстоящий летний сезон. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский.