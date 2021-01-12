Эксперты дали советы тем, кто впервые хочет окунуться в прорубь

Чтобы купание в ледяной проруби принесло новичкам пользу, а не вред, нужно соблюдать ряд правил: заходить в воду нужно задерживая дыхание и не нырять «рыбкой».

Об этом рассказала глава клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы» Наталья Серая. По её словам, ледяная вода является мощным природным целебным средством, помогающим укрепить иммунную систему.

Организм сам борется и с бактериями, и с вирусами. Не могу сказать, что это лекарство, — это будет неправильно. Но это средство, которое укрепляет организм, позволяет предотвратить заболевания. Люди, которые регулярно занимаются закаливанием, наши моржи, они не болеют, — сказала Серая в интервью телеканалу «360», отметив, что в период пандемии закаливание ещё полезнее.

Председатель спортивно-оздоровительного общества «Люблинские моржи» Виктор Кочетов напомнил, что существует три главных правила. Во-первых, нужно одеться по погоде, чтобы не переохладиться в очереди у купели. Взять с собой сменную одежду, тёплую обувь и долго не стоять на морозе.

Во-вторых, за остаток недели постараться немного приучить тело к холодной воде, обливая ноги по щиколотку или колени, а также протираясь мокрым полотенцем. В-третьих, нельзя выпивать «для сугреву» перед купанием, иначе в проруби может стать плохо.

Также не следует окунаться в ледяную воду лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто недавно перенёс простудно-вирусные заболевания, в том числе коронавирус.

Специалисты также советуют во время погружения глубоко вдохнуть и окунуться на задержке дыхания. Новичкам при этом не рекомендуется окунаться сразу с головой, поскольку через глаза и голову холод «очень сильно проникает в организм». Также нельзя нырять «рыбкой», от этого может остановиться сердце.

Ранее медики заявляли, что крещенские купания могут привести к новому скачку заболеваемости коронавирусом. Против купаний в этом году также выступили и священнослужители. Они уверяют, что для празднования Крещения необязательно нырять в прорубь, поскольку купание в проруби — это народная традиция, не имеющая отношения к праздничному богослужению, писал NEWS.ru.