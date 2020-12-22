Эксперт заявил, что от коронавируса невозможно прививаться ежегодно

https://static.news.ru/photo/aefb7a46-4486-11eb-8551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ежегодную прививку от коронавируса своих граждан не выдержит ни одна страна. Об этом заявил профессор микробиологии Университета Падуи Адреа Кризанти.

Он привёл в пример грипп, который не так быстро распространяется, как коронавирус, и от которого в Италии в год умирают 7 тысяч человек. Ежегодно от него прививаются 10 млн человек.

Невозможно вакцинировать ежегодно 40 млн человек — ни одна медицинская система не может выдержать такой нагрузки. И в этом проблема, если от коронавируса придется прививаться ежегодно, — сказал Кризанти в интервью ТАСС.

По его словам, новая разновидность коронавируса, выявленная в Великобритании, представляет опасность своей способностью более быстрого распространения. И это пугает медиков, поскольку при этом у вируса может увеличиться репродуктивная способность.

По мнению Кризанти, проще добиться нулевого уровня заражений коронавирусом, чем пытаться достичь контроля над его распространением.

Как писал NEWS.ru, общенациональный карантин в праздничные дни с 24 декабря по 6 января объявлен в Италии из-за коронавируса.

Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, предприятия общепита станут работать в режиме доставки или торговать навынос. Не закроются парикмахерские, но будет запрещён переезд итальянцев из одного региона в другой.

Праздники рекомендовано встречать с членами семьи, гостей разрешено принимать не более двух в сопровождении детей до 14 лет.