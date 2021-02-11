Эксперт заверил, что антитела защищают от любого штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/486b69f4-6c58-11eb-9295-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
↵В настоящее время нет риска, что возникнет очередная пандемия из-за появления новых штаммов коронавируса. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Он утверждает, что вероятность того, что антитела к коронавирусу будут защищать человека вне зависимости от штамма SARS-CoV-2, высока. По словам инфекциониста, новые штаммы коронавируса появляются с завидной периодичностью, практически каждую неделю сообщается о появлении нового штамма.
На сегодняшний момент нет однозначного мнения о том, что эти штаммы принципиально отличаются друг от друга. То есть если человек переболел одним штаммом коронавирусной инфекции, то вероятность того, что антитела будут защищать его и от других штаммов, довольно высока. Поэтому вероятность того, что на сегодняшний момент появился штамм, который вызовет возникновение пандемии, невелика, — цитирует специалиста РИА Новости.
Как сообщал NEWS.ru, британские учёные нашли на территории страны ещё два штамма коронавируса. Один из них вызвал беспокойство экспертов. Консультативная группа по вирусным угрозам изучила найденную в Бристоле мутацию, которая получила название Kent COVID. Её классифицируют как «вариант, вызывающий беспокойство». Учёные опасаются, что штамм может быть не только высокозаразным, но и имеет устойчивость к вакцине. Всего было зарегистрировано 14 случаев заболевания этим вариантом вируса в Бристоле и три — в других местах.
При этом учёные считают, что вакцинированные люди по-прежнему имеют защиту от тяжёлых последствий заражения этим штаммом.
Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутации коронавируса не вызовут новую пандемию. По его словам, появление новых вариантов коронавируса является свидетельством того, что человечество всё ещё уязвимо перед инфекцией. Однако, подчеркнул он, появление новых штаммов является следствием естественной эволюции любого патогена.