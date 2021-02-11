Эксперт заверил, что антитела защищают от любого штамма COVID-19

Он утверждает, что вероятность того, что антитела к коронавирусу будут защищать человека вне зависимости от штамма SARS-CoV-2, высока. По словам инфекциониста, новые штаммы коронавируса появляются с завидной периодичностью, практически каждую неделю сообщается о появлении нового штамма.

На сегодняшний момент нет однозначного мнения о том, что эти штаммы принципиально отличаются друг от друга. То есть если человек переболел одним штаммом коронавирусной инфекции, то вероятность того, что антитела будут защищать его и от других штаммов, довольно высока. Поэтому вероятность того, что на сегодняшний момент появился штамм, который вызовет возникновение пандемии, невелика, — цитирует специалиста РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, британские учёные нашли на территории страны ещё два штамма коронавируса. Один из них вызвал беспокойство экспертов. Консультативная группа по вирусным угрозам изучила найденную в Бристоле мутацию, которая получила название Kent COVID. Её классифицируют как «вариант, вызывающий беспокойство». Учёные опасаются, что штамм может быть не только высокозаразным, но и имеет устойчивость к вакцине. Всего было зарегистрировано 14 случаев заболевания этим вариантом вируса в Бристоле и три — в других местах.