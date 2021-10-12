Эксперт ВОЗ оценила идею «комбинированных» вакцин от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения считают интересной идею использования разных вакцин от коронавируса. Это позволит стимулировать иммунную систему. Однако для этого необходимо иметь реальные данные исследований, в том числе по вакцине «Спутник V». Об этом заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Сумия Сваминатан.

По словам эксперта, в настоящее время ВОЗ располагает только данными исследований совместного применения вакцины AstraZeneca с мРНК-вакцинами. Организация знает о подобных исследованиях для Sinovac и Sinopharm, после которых прививают мРНК-вакциной, а также о комбинациях прививок «Спутник V» и AstraZeneca. К тому же при использовании разных вакцин до сих пор не наблюдалось никаких отрицательных последствий.

Но нам нужны соответствующие исследования, чтобы понять, какие комбинации лучше использовать, какой должен быть промежуток между прививками, какая вакцина должна быть первой, какая второй, — добавила Сваминатан.

Также необходимы исследования, проводимые в более долгосрочной перспективе и отслеживающие уровень эффективности, заражения и безопасности комбинаций.

Ранее Сваминатан заявила, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на одобрение вакцины «Спутник V», так как, по предварительным данным, это «очень хорошая вакцина». Она также отметила необходимость вакцинации для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом нет никакого смысла сдавать тест на антитела, так как они не являются гарантией защиты и могут дать ложное представление об уровне защищённости.