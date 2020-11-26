Эксперт сообщил о нестабильности иммунитета у переболевших коронавирусом

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После инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа у организма человека вырабатывается иммунитет, который исчезает через пять-семь месяцев. После вакцинации иммунитет более стабилен. Об этом заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

По его словам, после прививки будет создаваться более стабильный иммунитет, чем после инфицирования. Рыжиков подчеркнул, что на вакцину специалисты возлагают очень большие надежды. Учёные полагают, что эффект от неё в смысле формирования иммунитета будет более стабильным.

Иммунитет, который создаётся в результате инфицирования и выздоровления человека, он, уже показано, недостаточно стабильный, через пять-семь месяцев гуморальные антитела исчезает, — цитирует заведующего отделом РИА Новости.

Центр «Вектор» уже зарегистрировал одну — пептидную — вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». С 26 ноября начался третий этап пострегистрационных испытаний препарата на добровольцах.

Как ранее передавал NEWS.ru, «Вектор» занимается разработкой ещё одной вакцины от коронавируса, новый препарат будет использовать в качестве основы штамм вируса кори «Ленинград-16».