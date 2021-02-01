Эксперт: Россия не выйдет на нулевые значения по заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/9a3c98a4-40a1-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

В том случае, если COVID-19 станет сезонной инфекцией, нулевые показатели заболеваемости в России, возможно, не будут достигнуты уже никогда. С таким прогнозом выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как и в случае с другими ОРВИ, если COVID-19 останется циркулировать уже на правах эндемичной сезонной инфекции, утратив свой пандемический потенциал, но и не исчезнув совсем, - сообщила Пшеничная в интервью ТАСС.

По мнению эксперта, предотвратить активное распространение вируса среди населения поможет вакцинация. Однако говорить что-либо определённое на этот счёт пока рано, полагает специалист.

Пшеничная полагает, что если у значительной части граждан выработаются антитела, коронавирус может пойти по модели циркуляции сезонных вирусов, когда, переболев в детстве, люди сохраняют иммhttps://news.ru/health/malysheva-nazvala-dezinfekciyu-ot-covid-19-bespoleznoj/унологическую память и более не заражаются или переносят болезнь в лёгкой форме.

В конце текущего года, полагаю, можно будет уже сказать что-то определенное по этому поводу, - сказала Наталья Пшеничная.

В настоящее время в мире коронавирусом заразились порядка 130 миллионов человек. Более 2,2 миллиона умерли.

В РФ, по последним данным, заразились более 3,8 миллиона человек, умерли более 73,6 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Елена Малышева назвала дезинфекцию от COVID-19 бесполезной.