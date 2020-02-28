Покупать в магазинах мытые овощи и фрукты нежелательно, поскольку их употребление в пищу может быть опасно для здоровья. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания подмосковного управления Роспотребнадзора Надежда Раева.
Она пояснила, что овощехранилища и магазины допускают нарушения законодательства и моют продукцию дешёвыми средствами, которые содержат вредные химикаты. Поймать их с поличным на этом сложно.
Кроме того, недобросовестные производители и продавцы могут скрывать посредством мытья продуктов истекающий срок годности овощей и фруктов. Таким образом, например, «освежают» увядшую зелень и огурцы. Начинающие портиться цитрусовые вымачивают в хлоргексидине. У потребителя это средство может вызвать аллергию и привыкание к лекарствам.
По словам эксперта, лучше отдавать предпочтение грязным овощам. Стоят они дешевле мытых и при этом сроки годности у них выше,
Ранее NEWS.ru писал, что диетологи назвали овощи, которые помогут похудеть после 40 лет. Специалисты порекомендовали употреблять в пищу брокколи, спаржу, брюссельскую капусту. Полезны для похудения также морковь, свёкла и огурцы.
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