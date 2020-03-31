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При простуде или ОРВИ заболевшему нужен напиток, после которого можно благополучно уснуть. Соответственно, это должен быть напиток без кофеина. Поэтому в указанных условиях лучше пить воду или морс, а не чай или кофе. Об этом рассказала медицинский журналист Ольга Карбушина.

По словам эксперта, среди общедоступных и бесплатных лекарств от простуды самым лучшим является сон. Поэтому потребление чая или кофе в больших количествах может пойти во вред заболевшему, так как после них тяжело уснуть.

Как подчеркнула Карбушина, облегчить состояние больного могут помочь холодные напитки.

Они способствуют естественному охлаждению человека, которого лихорадит. В свою очередь, напитки из холодильника могут сузить сосуды в горле, и от этого станет легче при ангине. Если вам больше нравится горячее, такие напитки расширяют сосуды и расслабляют, как после горячей ванны, — приводит слова медицинского журналиста радио Sputnik.

Карбушина подчеркнула, что напитки не лечат человека, а лишь ускоряют или замедляют естественный процесс выздоровления. Для определения подходящего способа лечения необходимо обратиться к врачу.

Как ранее писал NEWS.ru, употреблять алкоголь при простуде или гриппе, а тем более лечиться им, нельзя. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.